Суффикс класса модуля или как сделать каждый модуль Joomla уникальным.

В этой статье я подробно расскажу про работу с CSS-суффиксом модулей, а также приведу пример его использования в Joomla.

В Joomla есть один очень мощный инструмент стилизации, о котором многие не знают. Он называется «Суффикс CSS-класса модуля». Звучит страшно, особенно для новичков. Но понимая, как работает этот механизм, в сочетании со знанием CSS-стилей, можно отображать модули на странице так, так душе угодно. В этой статье я подробно расскажу про работу с CSS-суффиксом модулей, а также приведу пример его использования в Joomla.

Прежде всего стоит упомянуть, что суффикс класса модуля одинаково может применяться как в Joomla 3, так и в более ранних версиях CMS. Мы рассмотрим пример в Joomla 2.5. В Joomla 3 и Joomla 4 всё работает точно также.

Начнем с постановки задания. Предположим, что заказчик хочет, чтобы модули в правой колонке сайта имели следующие особенности:

Располагались не друг под другом, а со сдвигом влево и чередованием; Чередовались между прямыми и скругленными углами; Заголовки модулей, как и рамки, обрамляющие их, должны соответствовать цветам радуги.

Если представить всё это схематично, то получится что-то вроде:

На самом деле в такой задачке нет ничего особенного. С нынешними дизайнами она может казаться даже простой. Но если дать ее начинающему web-мастеру, то он как минимум впадет в ступор. Как же сделать в Joomla такое задание? Легко, если вы умеете использовать CSS-суффиксы модулей. Ниже разберем всё подробно.

Для примера я взял стандартный шаблон Joomla. Вот его пример:

Для того, чтобы получить достаточное количество модулей, пришлось добавить несколько новых. Все добавленные модули – модули html, или, проще говоря, обычные модули с текстом. После их создания и публикации сайт стал выглядеть следующим образом:

Немного о CSS-классах.

Для тех, кто совсем плохо представляет себе, что такое CSS, я решил написать этот параграф. Если вы имеете представление о том, что это, смело пропускайте параграф. Для понимания данной статьи нужно представлять две вещи: что такое CSS-класс и CSS-стиль.

CSS-стиль (свойство) – минимальная единица CSS. Размер или цвет шрифта, рамка, позиционирование – всё это CSS-стили.

СSS-класс – это контейнер для стилей.

Пример:

У нас есть html-блок DIV:

<div>пример</div>

Мы хотим сделать текст в этом блоке 20 шрифтом и красным цветом. Для этого мы добавляет нашему блоку атрибут класса, например «myclass». В результате у нас получается:

<div class="myclass">пример</div>

Сейчас мы создали CSS-класс для блока. Но он пока пуст (не содержит стилей).

Теперь в любом, подключенном к шаблону CSS-файле, мы добавляем строчку:

.myclass{font-size:20pt; color: red;}

Мы внесли в класс два CSS-стиля: font-size и color.

После этого наш блок будет содержать текст красного цвета 20 шрифтом.

Вообще, если вы всерьёз планируете заниматься сайтостроением, советую купить какой-нибудь хороший учебник по HTML и CSS. Эти технологии – основа основ. Освоив их по учебнику, в дальнейшем вы сэкономите очень много времени на верстке.

Создание CSS-суффиксов для модулей.

Теперь нужно немного подумать о том, чем внешний вид наших модулей отличается и чем он схож. Понятно, что отличия – разные цвета, контуры цветов и положение. А «похожесть» в том, что некоторые контуры и положения повторяются.

Суффикс класса модуля устроен таким образом, что позволяет задавать для модуля неограниченное количество классов. Изначально в нашем шаблоне все модули имеют класс moduletable.

Здесь нужно уточнить, что наличие CSS-класса moduletable зависит от используемого шаблона Joomla. Его может не быть совсем, или мы можем изменить его в коде шаблона. Но для всех этих манипуляций требуется достаточно хорошее понимание принципов работы Joomla. В это же статье мы рассматриваем стилизацию модулей с точки зрения человека, который знает только CSS).

Задавая новые названия в поле суффикса класса модуля через пробел, мы получим для модуля множество новых классов. Звучит всё это сложно и страшно. Давайте посмотрим, как оно работает на практике.

Очевидно, для того, чтобы задать каждому модулю свой цвет, у каждого должен быть уникальный CSS-класс. Но контуров и положений, в отличие от цветов, всего по два. Следовательно для них понадобится всего четыре класса (два для контуров и два для положений). Также важно то, что цвет не должен пересекаться с контуром и положением в одном классе, иначе мы получим очень неприятную зависимость цвета от контура и положения.

Что мы в итоге делаем?

1) Создаем семь классов на каждый цвет радуги:

color1 – красный

– красный color2 – оранжевый

– оранжевый color3 – желтый

– желтый color4 – зеленый

– зеленый color5 – голубой

– голубой color6 – синий

– синий color7 – фиолетовый

2) Создаем два класса на каждый из контуров:

squareblock – квадратный контур

– квадратный контур roundblock – контур со скругленными углами

3) Создаем два класса на каждое положение:

normalpos – модуль в центре

– модуль в центре leftpos – модуль, сдвинутый влево

Если точно следовать исходному заданию, второй и третий пункты мы могли объединить, т.е. создать не четыре, а только два класса. При этом результат получился бы такой же, как и на картинке, но мы уже не смогли бы простым изменением суффикса получить, например, квадратный блок, сдвинутый влево. Поэтому, для максимальной гибкости наших модулей, мы разделим контур и сдвиг по разным классам.

Теперь необходимо определиться с тем, какому модулю какие суффиксы будут присвоены. Это легко. Просто смотрим модули по картинке сверху вниз:

модуль 1 – color1 squareblock normalpos

– модуль 2 – color2 roundblock leftpos

– модуль 3 – color3 squareblock normalpos

– модуль 4 – color4 roundblock leftpos

– модуль 5 – color5 squareblock normalpos

– модуль 6 – color6 roundblock leftpos

– модуль7 – color7 squareblock normalpos

Вот и всё. Подготовительный этап завершен. Остается только задать CSS-суффиксы нашим модулям. Перед суффиксом обязательно должен стоять пробел, иначе он приклеется к базовому классу, т.е. будет выглядеть, как «moduletablecolor1 squareblock normalpos».

На рисунке показано, как задается суффикс для модуля1:

После того, как все суффиксы заданы, можно переходить к формированию CSS-стилей. С помощью веб-инспектора браузера подбираем необходимые стили:

/* Задаем цвета рамок */

.moduletable.color1 {border-color:#D2232A;} /* Задаем красный цвет */ .moduletable.color2 {border-color:#F7941E;} /* Задаем оранжевый цвет */ .moduletable.color3 {border-color:#FFDE00;} /* Задаем желтый цвет */ .moduletable.color4 {border-color:#40AE49;} /* Задаем зеленый цвет */ .moduletable.color5 {border-color:#00B2EB;} /* Задаем голубой цвет */ .moduletable.color6 {border-color:#23408F;} /* Задаем синий цвет */ .moduletable.color7 {border-color:#624099;} /* Задаем фиолетовый цвет */ /* Задаем цвета заголовков */ .moduletable.color1 h3 span{color:#D2232A;} /* Задаем красный цвет */ .moduletable.color2 h3 span{color:#F7941E;} /* Задаем оранжевый цвет */ .moduletable.color3 h3 span{color:#FFDE00;} /* Задаем желтый цвет */ .moduletable.color4 h3 span{color:#40AE49;} /* Задаем зеленый цвет */ .moduletable.color5 h3 span{color:#00B2EB;} /* Задаем голубой цвет */ .moduletable.color6 h3 span{color:#23408F;} /* Задаем синий цвет */ .moduletable.color7 h3 span{color:#624099;} /* Задаем фиолетовый цвет */ /* Задаем формы рамок */ .moduletable.squareblock{border: 2px solid;} /* квадратная рамка */ .moduletable.roundblock{border: 2px solid; border-radius: 10px 10px 10px 10px;} /* скругленная рамка */ /* Задаем положение рамок */

.moduletable.normalpos{} /* нормальное положение не требует дополнительных стилей */ .moduletable.leftpos{position: relative; right: 13%;} /* сдвигаем модуль немного влево. */

После этого любуемся результатом:

В заключении хочу сказать, что Joomla имеет хорошую гибкость в оформлении. Имея навыки работы с HTML и CSS, а также понимая структуру Joomla, можно создавать для нее очень красивые разнообразные шаблоны.

Об авторе Wedal (Виталий). Веб-разработчик полного цикла (Full Stack). Создатель и автор сайта Wedal.ru. Основной профиль – создание сайтов и расширений на CMS Joomla. Об авторе

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