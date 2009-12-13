Community Builder - социальная сеть для Joomla. Часть 1. Введение.

Эта статья открывает серию, под названием «Community Builder - социальная сеть для Joomla», в которой будет подробно рассказано о том, как работать с компонентом, и дополнительными плагинами к нему.

Социальная сеть. Это понятие хотя и появилось достаточно недавно, но уже известно практически всем. Кто из интернет-пользователей не зарегистрирован «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»? Почти все мы «попали в социальные сети». Про то, хорошо это или плохо, сказано уже очень много, но как бы там ни было, любой уважающий себя web-мастер, должен уметь создавать социальное сообщество для сайта.

Мода на социальные сети не обошла стороной и Joomla. Появилось несколько крупных компонентов, позволяющих управлять сообществом пользователей сайта. Большинство из таких компонентов являются платными. Однако существует и бесплатный компонент, Community Builder. Как многие могли уже убедиться, бесплатно – не значит плохо (а также не значит абсолютно бесплатно). Примером этого может служить VirtueMart.

Community Builder – достаточно большой и мощный компонент, за который при этом не просят денег (деньги просят за некоторые расширения к нему). Чем он хорош? Во-первых, бесплатный аналогов с такой функциональностью я не встречал. Во-вторых, открытый код и руководство по созданию плагинов, позволили ему получить огромное число расширений (официально более 120), как бесплатных, так и коммерческих. И, в-третьих, у Community Builder существует большое сообщество, благодаря которому можно найти ответы на возникающие вопросы.

Эта статья открывает серию, под названием «Community Builder - социальная сеть для Joomla», в которой будет подробно рассказано о том, как работать с компонентом, и дополнительными плагинами к нему.

Сегодняшняя небольшая статья содержит обзор основных возможностей Community Builder.

Введение. Обзор возможностей Community Builder.

Community Builder – это компонент Joomla, который вместе с тремя дополнительными модулями и функцией списка пользователей, интегрируется в Joomla. Эта расширенная функциональность заменяет и дополняет функции, существующие в Joomla по умолчанию, в целях облегчения создания и управления интернет-сообществом.

По умолчанию, регистрация пользователей Joomla не предоставляет функциональность, необходимую для создания и поддержки онлайн-сообщества. Community Builder решает эти вопросы и предоставляет основные «строительные» блоки для управления и наращивания вашего сообщества.

Особенности Community Builder:

Возможность добавления дополнительных полей, связанных с профилями пользователей, организованных во вкладках.

Аватар профиля, который может быть загружен или выбран при регистрации. Аватар профиля также может быть изменен позднее (если это разрешено) или опубликован только после процесса утверждения.

Система выбора шаблона. Включены 4 предустановленных шаблона. Есть возможность создания собственных шаблонов. Все шаблоны имеют отдельные css-файлы.

Возможность включать одну или более из пяти дополнительных вкладок плагинов компонента. Предустановленны следующие плагины: вкладка автора, вкладка форума (Fireboard, SimpleBoard, Joomla Board), вкладка блога, вкладки связей и новостей). Также могут быть установлены дополнительные плагины.

Поддерживается 15 типов полей: чекбокс (квадратик, в котором можно ставить галочку), дата, выпадающий список, Email, редактор текста, поле для текста, радио-кнопка (круг с точкой), web-адрес, множественный выбор, поле пароля, целочисленное поле, изображение, и другие.

Возможность указания обязательных полей.

Возможность поиска пользователей.

Возможность задавать группы пользователей, которым разрешено просматривать профили других пользователей.

Возможность задать группы пользователей, которым разрешено просматривать определенные вкладки.

Галерея аватаров, с возможностью загрузки пользователями собственных изображений (которые будут отображаться в профиле). Поддерживается модерация изображений. Поддерживается изменения размеров изображения с помощью GD1,GD2, Imagemagick, NetPBM.

Обширный, гибкий, полностью настраиваемый процесс регистрации пользователей с использованием комбинации подтверждения по Email, принятия условий регистрации, проверки модератором. Возможность интеграции значений дополнительных полей в email-сообщения. Возможность указания вступительного и заключительного текста регистрации (вообще, более мощной системы регистрации пользователей, чем у, Community Builder, я не встречал).

Управление профилями пользователей группой модерации на сайте.

Возможность разрешения или запрета конкретных функций (например, загрузки изображения).

Создание списков пользователей, основанных на полях Community Builder. В каждый список может быть включено до 4 столбцов. Каждый столбец может содержать одно или более значение полей. Может быть задан список опций сортировки. Может быть использован как простой способ отбора пользователей, так и фильтр для экспертов (использование SQL). Могут быть заданы конкретные группы имеющие доступ к кому или иному списку пользователей.

Поиск пользователей по спискам по заранее определенным полям.

Интеграция системы закрытого обмена сообщениями между пользователями сайта.

Все поля и параметры можно легко перевести на другие языки.

В этом списке перечислены лишь основные возможности Community Builder. Также существует масса дополнительных, подключаемых с помощью плагинов. Поскольку плагинов очень много, они включают большинство функций, существующих в современных социальных сетях. Основная сложность заключается в настройке плагинов и Community Builder в целом. Решение этих и других вопросов ты сможешь найти в следующих статьях серии «Community Builder - социальная сеть для Joomla».