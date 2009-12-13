Community Builder - социальная сеть для Joomla. Часть 1. Введение.

Социальная сеть. Это понятие хотя и появилось достаточно недавно, но уже известно практически всем. Кто из интернет-пользователей не зарегистрирован «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»? Почти все мы «попали в социальные сети». Про то, хорошо это или плохо, сказано уже очень много, но как бы там ни было, любой уважающий себя web-мастер, должен уметь создавать социальное сообщество для сайта.
Мода на социальные сети не обошла стороной и Joomla. Появилось несколько крупных компонентов, позволяющих управлять сообществом пользователей сайта. Большинство из таких компонентов являются платными. Однако существует и бесплатный компонент, Community Builder. Как многие могли уже убедиться, бесплатно – не значит плохо (а также не значит абсолютно бесплатно). Примером этого может служить VirtueMart.
Community Builder – достаточно большой и мощный компонент, за который при этом не просят денег (деньги просят за некоторые расширения к нему). Чем он хорош? Во-первых, бесплатный аналогов с такой функциональностью я не встречал. Во-вторых, открытый код и руководство по созданию плагинов, позволили ему получить огромное число расширений (официально более 120), как бесплатных, так и коммерческих. И, в-третьих, у Community Builder существует большое сообщество, благодаря которому можно найти ответы на возникающие вопросы.
Эта статья открывает серию, под названием «Community Builder - социальная сеть для Joomla», в которой будет подробно рассказано о том, как работать с компонентом, и дополнительными плагинами к нему.
Сегодняшняя небольшая статья содержит обзор основных возможностей Community Builder.
Введение. Обзор возможностей Community Builder.
Community Builder – это компонент Joomla, который вместе с тремя дополнительными модулями и функцией списка пользователей, интегрируется в Joomla. Эта расширенная функциональность заменяет и дополняет функции, существующие в Joomla по умолчанию, в целях облегчения создания и управления интернет-сообществом.
По умолчанию, регистрация пользователей Joomla не предоставляет функциональность, необходимую для создания и поддержки онлайн-сообщества. Community Builder решает эти вопросы и предоставляет основные «строительные» блоки для управления и наращивания вашего сообщества.
Особенности Community Builder:
- Возможность добавления дополнительных полей, связанных с профилями пользователей, организованных во вкладках.
- Аватар профиля, который может быть загружен или выбран при регистрации. Аватар профиля также может быть изменен позднее (если это разрешено) или опубликован только после процесса утверждения.
- Система выбора шаблона. Включены 4 предустановленных шаблона. Есть возможность создания собственных шаблонов. Все шаблоны имеют отдельные css-файлы.
- Возможность включать одну или более из пяти дополнительных вкладок плагинов компонента. Предустановленны следующие плагины: вкладка автора, вкладка форума (Fireboard, SimpleBoard, Joomla Board), вкладка блога, вкладки связей и новостей). Также могут быть установлены дополнительные плагины.
- Поддерживается 15 типов полей: чекбокс (квадратик, в котором можно ставить галочку), дата, выпадающий список, Email, редактор текста, поле для текста, радио-кнопка (круг с точкой), web-адрес, множественный выбор, поле пароля, целочисленное поле, изображение, и другие.
- Возможность указания обязательных полей.
- Возможность поиска пользователей.
- Возможность задавать группы пользователей, которым разрешено просматривать профили других пользователей.
- Возможность задать группы пользователей, которым разрешено просматривать определенные вкладки.
- Галерея аватаров, с возможностью загрузки пользователями собственных изображений (которые будут отображаться в профиле). Поддерживается модерация изображений. Поддерживается изменения размеров изображения с помощью GD1,GD2, Imagemagick, NetPBM.
- Обширный, гибкий, полностью настраиваемый процесс регистрации пользователей с использованием комбинации подтверждения по Email, принятия условий регистрации, проверки модератором. Возможность интеграции значений дополнительных полей в email-сообщения. Возможность указания вступительного и заключительного текста регистрации (вообще, более мощной системы регистрации пользователей, чем у, Community Builder, я не встречал).
- Управление профилями пользователей группой модерации на сайте.
- Возможность разрешения или запрета конкретных функций (например, загрузки изображения).
- Создание списков пользователей, основанных на полях Community Builder. В каждый список может быть включено до 4 столбцов. Каждый столбец может содержать одно или более значение полей. Может быть задан список опций сортировки. Может быть использован как простой способ отбора пользователей, так и фильтр для экспертов (использование SQL). Могут быть заданы конкретные группы имеющие доступ к кому или иному списку пользователей.
- Поиск пользователей по спискам по заранее определенным полям.
- Интеграция системы закрытого обмена сообщениями между пользователями сайта.
- Все поля и параметры можно легко перевести на другие языки.
В этом списке перечислены лишь основные возможности Community Builder. Также существует масса дополнительных, подключаемых с помощью плагинов. Поскольку плагинов очень много, они включают большинство функций, существующих в современных социальных сетях. Основная сложность заключается в настройке плагинов и Community Builder в целом. Решение этих и других вопросов ты сможешь найти в следующих статьях серии «Community Builder - социальная сеть для Joomla».
Только слова: "если в правильно понял", меня настораживают. Значит я плохо сформулировала мысль. Я имела в виду нечто, по типу "Хабрахабра".
А о дизайне планируете писать? Например, очень интересуют возможности моих подопечных блогеров менять что-то в дизайне своих блогов. Возможно ли, и до каких пределов. Кроме того, меня интересует, возможно ли без знания PHP сделать так, чтобы основная страница сообщества имела иной дизайн (и пункты меню, и блоки рекламы и т.п.), нежели вся остальная масса блогов.
скажите, а подойдет ли Community Builder для организации на моем сайте (Joomla + VirtueMart) доски объявлений? То есть хотелось бы: пользователи вводили текст плюс 2-3 параметра выбирали из списка и загружали файл с изображением.
И важно, что бы потом эти объявления индексировались и искались!
Я замечал на сайтах в интернете такую раздражающую вещь:
- Допустим, некоторый сайт имеет в своём составе магазин и форум. Оба этих компонента требуют обязательную регистрацию, хранят данные о пользователях, историю (что очень хорошо!)... но очевидно каждый из этих компонентов создаёт этот личный профиль самостоятельно и независимо друг от друга. Возникает такое неудобство, как:
1. Логонимся в магазине, кликаем на форум - и уппс: мы уже анонимный гость, и надо логониться по-новой.
2. Нажимаем какую-нибудь кнопку меню - и уппс: нас опять выкидывает из логона, и надо опять сообщать кто я такой - вводить логин и пароль..
3. Вообще такой глюк как: надо создать свой логин для магазина, и свой отличный от предыдущего логин для форума (по каким-то причинам).
- можно ли решить с помощью коммунити билдера (или другим способом) проблему так, чтобы пользователь, если он уже дин раз сегодня залогонился и не выходил из сайта, то на какую кнопку бы он не нажал в навигации (будь то форум, магазин или главная страница, раздел, категория, материал) - всё равно он не вылетит из логона, пока не нажмёт "выход", и любой компонент сайта будет знать что это - один и тот же пользователь, и не надо мучить его авторизацией...?
У меня при установке Community Builder
выводиться ошибка *(Ошибка загрузки файла на сервер)*
и еще *(Невозможно найти установочный пакет)*
Заранее спасибо за ответ!))
Проблема: нужна система управления пользователями. Но если в обычной Соц.Сети - это группы, то здесь нужна ИЕРАРХИЧЕСКАЯ система типа "дерево" (напр: предприятие-отдел-группы-люди).
По делу, нужно, чтобы администратор мог легко получать "средний балл" по любому из тестов (или группе тестов), которые прошли все люди, например, в "отделе А" одного из предприятий холдинга.
Реально ли реализовать такую систему на Joomla при помощи Community Builder? Какие еще модули нужны? Готов ли кто-нибудь сделать это за деньги?
Илья,
iqd2rmail.ru
На сайте должно быть:
1)Возможность создания и размещения новых тестов (таких систем под Joomla много; мы сейчас используем bfQuiz; возможно использование аналогов или созданных вами систем).
2)Возможность администрирования пользователей в иерархическом порядке (Предприятия-дирекции-департаменты-отделы-группы- и т.д.) до 5-7 уровней иерархии. Возможность рассылать сообщения, результаты тестов всем пользователям, например, определенного департамента.
3)Возможность создания администратором шаблонов отчетов (с полями, включающими формулы, вычисляемые по результатам тестирования, вставки кусков текста по условию и т.д.), которые «вычисляются» системой для каждого пользователя и рассылаются, по запросу администратора любым группам пользователей. С возможностью включения в эти шаблоны HTML-вставок, обеспечивающих вставку картинок, видео, плагинов, специального форматирования и т.п.
4)Личные кабинеты пользователей (просмотр своих результатов; для руководителей - просмотр результатов их подразделений). Получение сообщений от администратора и других пользователей. Возможности добавления Форума и Социальной сети.
Реально сделать такое? :)
Может ли это расширение значительно снизить скорость работы сайта?
Помогите пожалуйста, с Community Builder.
Можно ли и если да, то как вывести некоторых пользователей в модуле. Например в шапке вывести ленту со случайными пользователями, а в колонках вывести конкретных пользователей.
Буду очень признателен за ответ.
На данный момент когда пользователь через визуальный редактор JCE загружает картинки их могут видеть и использовать другие пользователи. Как сделать так чтобы картинки были в отдельной папке и доступны только автору картинок.
Благодарю за ваши статьи, очень все подробно.
Подскажите, как лучше сделать. Есть сайт на joomla, хочу подключить к нему интернет-магазин. Какой url лучше сделать? Т.ь. какой получится или лучше поддомен сделать?
Для этог8о ставим компонент магазина и создаем пункт меню с соответствующим алиасом.