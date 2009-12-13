Community Builder - социальная сеть для Joomla. Часть 1. Введение.

Эта статья открывает серию, под названием «Community Builder - социальная сеть для Joomla», в которой будет подробно рассказано о том, как работать с компонентом, и дополнительными плагинами к нему.
14.08.2016
Расширения Joomla
Community Builder - социальная сеть для Joomla. Часть 1. Введение.

Социальная сеть. Это понятие хотя и появилось достаточно недавно, но уже известно практически всем. Кто из интернет-пользователей не зарегистрирован  «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»?  Почти все мы «попали в социальные сети». Про то, хорошо это или плохо, сказано уже очень много, но как бы там ни было, любой уважающий себя web-мастер, должен уметь создавать социальное сообщество для сайта.

Мода на социальные сети не обошла стороной и Joomla. Появилось несколько крупных компонентов, позволяющих управлять сообществом пользователей сайта. Большинство из таких компонентов являются платными. Однако существует и бесплатный компонент, Community Builder. Как многие могли уже убедиться, бесплатно – не значит плохо (а также не значит абсолютно бесплатно). Примером этого может служить VirtueMart.

Community Builder – достаточно большой и мощный компонент, за который при этом не просят денег (деньги просят за некоторые расширения к нему). Чем он хорош?  Во-первых, бесплатный аналогов с такой функциональностью я не встречал. Во-вторых, открытый код и руководство по созданию плагинов, позволили ему получить огромное число расширений (официально более 120), как бесплатных, так и коммерческих. И, в-третьих, у Community Builder существует большое сообщество, благодаря которому можно найти ответы на возникающие вопросы.

Эта статья открывает серию, под названием  «Community Builder - социальная сеть для Joomla», в которой будет подробно рассказано о том, как работать с компонентом, и дополнительными плагинами к нему.

Сегодняшняя небольшая статья содержит обзор основных возможностей Community Builder.

Введение. Обзор возможностей Community Builder.

Community Builder – это компонент Joomla, который вместе с тремя дополнительными модулями и функцией списка пользователей, интегрируется в Joomla.   Эта расширенная функциональность заменяет и дополняет функции, существующие в Joomla  по умолчанию, в целях облегчения создания и управления интернет-сообществом.

По умолчанию, регистрация пользователей Joomla не предоставляет функциональность, необходимую для создания и поддержки онлайн-сообщества.  Community Builder решает эти вопросы и предоставляет основные «строительные» блоки для управления  и наращивания вашего сообщества.

Особенности Community Builder:

  • Возможность добавления дополнительных полей, связанных с профилями пользователей, организованных во вкладках.
  • Аватар профиля, который может быть загружен или выбран при регистрации. Аватар профиля также может быть изменен позднее (если это разрешено) или опубликован только после процесса утверждения.
  • Система выбора шаблона. Включены 4 предустановленных шаблона. Есть возможность создания собственных шаблонов. Все шаблоны имеют отдельные css-файлы.
  • Возможность включать одну или более из пяти дополнительных вкладок плагинов компонента. Предустановленны следующие плагины: вкладка автора, вкладка форума (Fireboard, SimpleBoard, Joomla Board), вкладка блога, вкладки связей и новостей). Также могут быть установлены дополнительные плагины.
  • Поддерживается 15 типов полей: чекбокс (квадратик, в котором можно ставить галочку), дата, выпадающий список, Email, редактор текста, поле для текста, радио-кнопка (круг с точкой), web-адрес, множественный выбор, поле пароля, целочисленное поле, изображение, и другие.
  • Возможность указания обязательных полей.
  • Возможность поиска пользователей.
  • Возможность задавать группы пользователей, которым разрешено просматривать профили других пользователей.
  • Возможность задать группы пользователей, которым разрешено просматривать определенные вкладки.
  • Галерея аватаров, с возможностью загрузки пользователями собственных изображений (которые будут отображаться в профиле). Поддерживается модерация изображений. Поддерживается изменения размеров изображения с помощью GD1,GD2, Imagemagick, NetPBM.
  • Обширный, гибкий, полностью настраиваемый процесс регистрации пользователей с использованием комбинации подтверждения по Email, принятия условий регистрации, проверки модератором. Возможность интеграции значений дополнительных полей в email-сообщения. Возможность указания вступительного и заключительного текста регистрации (вообще, более мощной системы регистрации пользователей, чем у, Community Builder, я не встречал).
  • Управление профилями пользователей группой модерации на сайте.
  • Возможность разрешения или запрета конкретных функций (например, загрузки изображения).
  • Создание списков пользователей, основанных на полях Community Builder. В каждый список может быть включено до 4 столбцов. Каждый столбец может содержать одно или более значение полей. Может быть задан список опций сортировки. Может быть использован как простой способ отбора пользователей, так и фильтр для экспертов (использование SQL). Могут быть заданы конкретные группы имеющие доступ к кому или иному списку пользователей.
  • Поиск пользователей по спискам по заранее определенным полям.
  • Интеграция системы закрытого обмена сообщениями между пользователями сайта.
  • Все поля и параметры можно легко перевести на другие языки.

В этом списке перечислены лишь основные возможности Community Builder. Также существует масса дополнительных, подключаемых с помощью плагинов. Поскольку плагинов очень много, они включают большинство функций, существующих в современных социальных сетях. Основная сложность заключается в настройке плагинов и Community Builder в целом. Решение этих и других вопросов ты сможешь найти в следующих статьях серии «Community Builder - социальная сеть для Joomla».

Об авторе
Об авторе
Wedal (Виталий). Веб-разработчик полного цикла (Full Stack). Создатель и автор сайта Wedal.ru.
Основной профиль – создание сайтов и расширений на CMS Joomla.

Другие статьи серии

Community Builder - социальная сеть на Joomla. Часть 10. Создание определяемых и вычисляемых полей 4.77
Community Builder - социальная сеть на Joomla. Часть 9. Community Builder Profile PRO. 4.59
Community Builder - социальная сеть для Joomla. Часть 8. Плагины Community Builder. 4.2
Community Builder - социальная сеть для Joomla. Часть 7. Управление списками пользователей Community Builder. 4.27
Community Builder – социальная сеть для Joomla. Часть 6. Управление пользователями Community Builder и их данными. 4.5
Community Builder - социальная сеть для Joomla. Часть 5. Предустановленные вкладки Community Builder. 4.38
Community Builder - социальная сеть для Joomla. Часть 4. Управление вкладками Community Builder. 4.75
Community Builder – социальная сеть для Joomla. Часть 3. Конфигурация Community Builder. 4.41
Community Builder – социальная сеть для Joomla. Часть 2. Установка Community Builder. 3.67

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Комментарии  

0 # Gabusya 15.12.2009 19:48
Скажите, пожалуйста, а возможно ли реализовать сообщество так, чтобы лучшие, по результатам рейтинга, посты автоматически попадали на главную страницу? А главная страница должна быть во владении только супер-админа.
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0 # Wedal 16.12.2009 02:00
Gabusya, если я вас правильно понял, то ответ - да.
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-3 # Gabusya 16.12.2009 16:29
Ооо! У меня стало ещё больше вопросов. С нетерпением буду ждать вторую часть.

Только слова: "если в правильно понял", меня настораживают. Значит я плохо сформулировала мысль. Я имела в виду нечто, по типу "Хабрахабра".

А о дизайне планируете писать? Например, очень интересуют возможности моих подопечных блогеров менять что-то в дизайне своих блогов. Возможно ли, и до каких пределов. Кроме того, меня интересует, возможно ли без знания PHP сделать так, чтобы основная страница сообщества имела иной дизайн (и пункты меню, и блоки рекламы и т.п.), нежели вся остальная масса блогов.
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+1 # Wedal 16.12.2009 23:37
Gabusya, не спешите так. После следующих статей часть вопросов отпадет.
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+1 # Алексей 19.04.2010 21:50
Wedal!

скажите, а подойдет ли Community Builder для организации на моем сайте (Joomla + VirtueMart) доски объявлений? То есть хотелось бы: пользователи вводили текст плюс 2-3 параметра выбирали из списка и загружали файл с изображением.
И важно, что бы потом эти объявления индексировались и искались!
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0 # Wedal 21.04.2010 03:10
Алексей, нет. Для этого есть специализированные компоненты. Ищите.
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-2 # belpremier 29.04.2010 09:46
А почему не подойдёт для создания каталога по типу доски объявлений?
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+3 # Wedal 01.05.2010 13:31
belpremier, Community Builder - компонент, позволяющий управлять профилями пользователей сайта, а не объявлениями. Конечно, если сильно захотеть, можно придумать такое и для Community Builder, но зачем изобретать велосипед, если можно использовать специально предназначенный для этого компонент.
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-1 # proget 07.09.2010 11:32
Огромное спасибо за серию статей о Community Builder!!! Пытаюсь сделать сайт с элементами социалки, так что мне данный материал как нельзя кстати. P.S.: Хочу отметить прекрастный слог автора статей (все доступно и понятно дажетакому чайнику как я). Нужное дело делаете ТОВАРИЩ! ТАК ДЕРЖАТЬ!
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-1 # Антон 23.09.2010 04:47
Виталий, подскажите:
Я замечал на сайтах в интернете такую раздражающую вещь:
- Допустим, некоторый сайт имеет в своём составе магазин и форум. Оба этих компонента требуют обязательную регистрацию, хранят данные о пользователях, историю (что очень хорошо!)... но очевидно каждый из этих компонентов создаёт этот личный профиль самостоятельно и независимо друг от друга. Возникает такое неудобство, как:
1. Логонимся в магазине, кликаем на форум - и уппс: мы уже анонимный гость, и надо логониться по-новой.
2. Нажимаем какую-нибудь кнопку меню - и уппс: нас опять выкидывает из логона, и надо опять сообщать кто я такой - вводить логин и пароль..
3. Вообще такой глюк как: надо создать свой логин для магазина, и свой отличный от предыдущего логин для форума (по каким-то причинам).

- можно ли решить с помощью коммунити билдера (или другим способом) проблему так, чтобы пользователь, если он уже дин раз сегодня залогонился и не выходил из сайта, то на какую кнопку бы он не нажал в навигации (будь то форум, магазин или главная страница, раздел, категория, материал) - всё равно он не вылетит из логона, пока не нажмёт "выход", и любой компонент сайта будет знать что это - один и тот же пользователь, и не надо мучить его авторизацией...?
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0 # Wedal 24.09.2010 12:18
Антон, да, можно. Существуют расширения для интеграции Joomla с разными форумами. Выбирайте форум и ищите по гуглу.
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+1 # Алексей 30.01.2011 14:22
Помогите пожалуйста!!
У меня при установке Community Builder
выводиться ошибка *(Ошибка загрузки файла на сервер)*
и еще *(Невозможно найти установочный пакет)*
Заранее спасибо за ответ!))
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0 # Wedal 31.01.2011 04:12
Алексей, разархивируйте файл.
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0 # iqdr 27.03.2011 11:15
Делаю (а могу и заказать) на Joomla сайт на котором сотрудники очень большого холдинга (>10 тыс сотрудников) проходят он-лайн тесты (тесты реализованы на bfQuiz).

Проблема: нужна система управления пользователями. Но если в обычной Соц.Сети - это группы, то здесь нужна ИЕРАРХИЧЕСКАЯ система типа "дерево" (напр: предприятие-отдел-группы-люди).

По делу, нужно, чтобы администратор мог легко получать "средний балл" по любому из тестов (или группе тестов), которые прошли все люди, например, в "отделе А" одного из предприятий холдинга.

Реально ли реализовать такую систему на Joomla при помощи Community Builder? Какие еще модули нужны? Готов ли кто-нибудь сделать это за деньги?

Илья,
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+1 # iqdr 27.03.2011 13:48
Запрос за деньги. Нужен сайт, на котором сотрудники предприятий-клиентов (до 100 тыс. сотрудников) проходят он-лайн тесты.

На сайте должно быть:
1)Возможность создания и размещения новых тестов (таких систем под Joomla много; мы сейчас используем bfQuiz; возможно использование аналогов или созданных вами систем).

2)Возможность администрирования пользователей в иерархическом порядке (Предприятия-дирекции-департаменты-отделы-группы- и т.д.) до 5-7 уровней иерархии. Возможность рассылать сообщения, результаты тестов всем пользователям, например, определенного департамента.

3)Возможность создания администратором шаблонов отчетов (с полями, включающими формулы, вычисляемые по результатам тестирования, вставки кусков текста по условию и т.д.), которые «вычисляются» системой для каждого пользователя и рассылаются, по запросу администратора любым группам пользователей. С возможностью включения в эти шаблоны HTML-вставок, обеспечивающих вставку картинок, видео, плагинов, специального форматирования и т.п.

4)Личные кабинеты пользователей (просмотр своих результатов; для руководителей - просмотр результатов их подразделений). Получение сообщений от администратора и других пользователей. Возможности добавления Форума и Социальной сети.

Реально сделать такое? :)
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0 # Wedal 28.03.2011 03:43
iqdr, на Joomla 1.6. отчасти да. Правда над вычисляемыми полями придется попотеть.
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0 # Владимир 19.04.2011 10:30
На сколько быстро работает CB?

Может ли это расширение значительно снизить скорость работы сайта?
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0 # Wedal 20.04.2011 01:45
Владимир, это смотря как настроить. Вообще, при нормальной настройке, все должно быть хорошо.
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0 # Антон 09.08.2011 12:44
Здравствуйте.

Помогите пожалуйста, с Community Builder.

Можно ли и если да, то как вывести некоторых пользователей в модуле. Например в шапке вывести ленту со случайными пользователями, а в колонках вывести конкретных пользователей.

Буду очень признателен за ответ.
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0 # Wedal 10.08.2011 04:35
Антон, посмотрите здесь: http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/community-builder-extensions
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0 # Антон 14.08.2011 05:31
Спасибо за подсказку, но возник ещё вопрос.
На данный момент когда пользователь через визуальный редактор JCE загружает картинки их могут видеть и использовать другие пользователи. Как сделать так чтобы картинки были в отдельной папке и доступны только автору картинок.
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0 # Wedal 15.08.2011 03:33
Антон, читайте серию статей по JCE. Там я об этом писал.
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0 # uralmepru 07.04.2013 05:05
Доброго вам дня.
Благодарю за ваши статьи, очень все подробно.
Подскажите, как лучше сделать. Есть сайт на joomla, хочу подключить к нему интернет-магазин. Какой url лучше сделать? Т.ь. какой получится или лучше поддомен сделать?
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0 # Wedal 08.04.2013 03:12
uralmepru, делайте вида site.ru/shop
Для этог8о ставим компонент магазина и создаем пункт меню с соответствующим алиасом.
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0 # uralmepru 08.04.2013 03:38
Благодарю!
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0 # pzoya 16.12.2020 14:25
Добрый день! С какими компонентами community builder может работать вместе?
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